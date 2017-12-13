G.Saray genç yıldızın transferinden vazgeçti!
16 yaşındaki İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etmek isteyen Galatasaray, oyuncunun menajerinin yaptığı paylaşım nedeniyle transferden vazgeçti.
Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın, İran U17 Milli Takımı'nda forma giyen forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh transferinden vazgeçtiği öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre, İran'ın Saipa takımında forma giyen 16 yaşındaki oyuncunun menajeri, Twitter hesabından "Galatasaray ile anlaştık" yazdı. Sarı kırmızılı ekip bu paylaşım nedeniyle transferden vazgeçti.
Sebep olarak ise FIFA kurallarında yabancı oyuncuların 18 yaşını dolduramadan sözleşme imzalayamıyor oluşu. FIFA'dan ceza almamak için transferden vazgeçen Galatasaray'ın, Sayyadmanesh'i U21 takımı için kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
Genç futbolcu İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı yöneticilerle görüşmüştü.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:56
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Bu yolun sonu kupa
Toplam 1
Yorum
RHM Bu senenin Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR ' dur.
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Okan Buruk G.Saray’dan özür diledi
Toplam 1
Yorum
Han Tudor gibi vasıfsız korner yada frikik markajında sanıp kendini, teknik direktörlerle mucadeleye giren kişi Galatasaray camiasından dilemeli
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Ailesini yolladı
Toplam 3
Yorum
görengören Tudor çok korkak adam şışşt uyuma yönetim. Bu adam GS a birşey veremez Kupa ve lig maçlarını iyi analiz edilirse anlamak zor değil.
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