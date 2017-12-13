 G.Saray genç yıldızın transferinden vazgeçti! – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    G.Saray genç yıldızın transferinden vazgeçti!

    G.Saray genç yıldızın transferinden vazgeçti!

    16 yaşındaki İranlı futbolcu 'i transfer etmek isteyen , oyuncunun menajerinin yaptığı paylaşım nedeniyle transferden vazgeçti.

    Süper Lig takımlarından 'ın, İran U17 Milli Takımı'nda forma giyen forvet oyuncusu transferinden vazgeçtiği öğrenildi.

    Milliyet'in haberine göre, İran'ın Saipa takımında forma giyen 16 yaşındaki oyuncunun menajeri, Twitter hesabından " ile anlaştık" yazdı. Sarı kırmızılı ekip bu paylaşım nedeniyle transferden vazgeçti.

    Sebep olarak ise FIFA kurallarında yabancı oyuncuların 18 yaşını dolduramadan sözleşme imzalayamıyor oluşu. FIFA'dan ceza almamak için transferden vazgeçen Galatasaray'ın, Sayyadmanesh'i U21 takımı için kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

    Genç futbolcu İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı yöneticilerle görüşmüştü.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:56
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