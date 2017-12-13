 G.Saray, Denayer için harekete geçti – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    G.Saray, Denayer için harekete geçti

    G.Saray, Denayer için harekete geçti

    G.Saray, ocak ayında Belçikalı için pazarlık masasına oturacak.

    M.City'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Denayer için G.Saray'dan flaş bir hamle geldi. Ara transfer döneminde İngiliz ekibiyle masaya oturmaya hazırlanan sarı kırmızılılar girişimlere başladı. City ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan savunma oyuncusunun İstanbul'da kalmak istemesi transferi kolaylaştıran nokta olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin yüksek bir bonservis talebinde bulunulmayacağı öğrenildi.

    JOKER KONUMUNDA
    G.Saray'da savunmanın birçok yerinde görev alan Denayer takım adına tam bir joker konumunda. Bu hafta Malatyaspor ile oynanacak mücadelede Mariano'nun sakatlığı nedeniyle yin sağ bekte görev alması bekleniyor. Tudor ise yönetime sunduğu raporda oyuncunun kalmasını istedi.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:54
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