 Gereğini yaparız – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Gereğini yaparız

    Gereğini yaparız

    Futbol Direktörü Cenk Ergün, Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk’a yüklenip “Herhalde nereden geldiğini unuttu” dedi

    Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, hafta sonu oynanan maçtan sonra "Bu kadar vasıfsız birinin teknik direktör olarak Galatasaray'da çalışmasına üzülüyorum" diyen Akhisar'ın hocası Okan Buruk'a cevap verdi. Cenk Ergün, "Galatasaray armasıyla mücadele verenlerin değerinin aşağıya çekilmesine izin vermeyiz. Bunu da en iyi Okan'ın bilmesi lazım. Türk futboluna Galatasaray'dan yetişerek katıldı. Herhalde o an heyecanlandı ve unuttu" dedi. Galatasaray teknik direktörü hakkında böyle konuşulmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Ergün, "İçeriden ya da dışarıdan kimse böyle konuşamaz. Yoksa Galatasaray gereğini yapar. Hocadan Okan Buruk ile tartışmaya girmemesini rica etim. Tansiyon yükselmesin istedik" ifadelerini kullandı.

    'GOMiS'E 1 MAÇ CEZA YETER'
    AKHİSAR maçında kırmızı kart gören Gomis ile ilgili de gereken itirazları yapacaklarını ifade eden Ergün, "Gomis'in kırmızı kartının 1 maçlık ceza ile geçilmesi gerektiğini biz doğru görüyoruz. Biz savunmamızı perşembe akşamına (yarın) kadar bu doğrular üzerine kuracağız. Onların değerlendirmesini bekleyeceğiz. Bu bir prosedür" diye konuştu.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gereğini yaparız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN