Gereğini yaparız

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, hafta sonu oynanan maçtan sonra "Bu kadar vasıfsız birinin teknik direktör olarak Galatasaray'da çalışmasına üzülüyorum" diyen Akhisar'ın hocası Okan Buruk'a cevap verdi. Cenk Ergün, "Galatasaray armasıyla mücadele verenlerin değerinin aşağıya çekilmesine izin vermeyiz. Bunu da en iyi Okan'ın bilmesi lazım. Türk futboluna Galatasaray'dan yetişerek katıldı. Herhalde o an heyecanlandı ve unuttu" dedi. Galatasaray teknik direktörü hakkında böyle konuşulmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Ergün, "İçeriden ya da dışarıdan kimse böyle konuşamaz. Yoksa Galatasaray gereğini yapar. Hocadan Okan Buruk ile tartışmaya girmemesini rica etim. Tansiyon yükselmesin istedik" ifadelerini kullandı.AKHİSAR maçında kırmızı kart gören Gomis ile ilgili de gereken itirazları yapacaklarını ifade eden Ergün, "Gomis'in kırmızı kartının 1 maçlık ceza ile geçilmesi gerektiğini biz doğru görüyoruz. Biz savunmamızı perşembe akşamına (yarın) kadar bu doğrular üzerine kuracağız. Onların değerlendirmesini bekleyeceğiz. Bu bir prosedür" diye konuştu.