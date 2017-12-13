Gereğini yaparız
Futbol Direktörü Cenk Ergün, Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk’a yüklenip “Herhalde nereden geldiğini unuttu” dedi
'GOMiS'E 1 MAÇ CEZA YETER'
AKHİSAR maçında kırmızı kart gören Gomis ile ilgili de gereken itirazları yapacaklarını ifade eden Ergün, "Gomis'in kırmızı kartının 1 maçlık ceza ile geçilmesi gerektiğini biz doğru görüyoruz. Biz savunmamızı perşembe akşamına (yarın) kadar bu doğrular üzerine kuracağız. Onların değerlendirmesini bekleyeceğiz. Bu bir prosedür" diye konuştu.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:24
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
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