Galatasaray’da forvet sorunu
Galatasaray’da Fransız golcü Bafetimbi Gomis gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç ve fazla ceza alırsa forvette Eren Derdiyok ile Sinan Gümüş oynayacak. İki futbolcu, bu sezon oynadıkları maçlarda toplam 3 gol atarken, Gomis ise 14 kez rakip fileleri havalandırdı.
İTİRAZ EDİLECEK
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, yaptığı açıklamada Gomis için itirazda bulunacaklarını söylemişti. Gomis iki maç ceza alması durumunda Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak. Bu durumda forvet hattı için Teknik Direktör Igor Tudor'un elinde iki seçenek olacak. Eren Derdiyok ya da Sinan Gümüş, Fransız yıldızın yerine forma giyecek. Gomis'in durumu perşembe günü belli olacak.
33 GOLÜN 14'Ü GOMİS'TEN
Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 33 gol attı ve bu alanda zirvede bulunuyor. Ligde takımını sırtlayan Bafetimbi Gomis, 15 maçta forma giydi ve bu müsabakaların hepsine 11'de başladı. 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 1268 dakikada 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 de asist yaptı.
EREN VE SİNAN'DAN 3 GOL, 3 ASİST
Gomis'den sonra takımdaki forvetlerden en çok süre alan isim ise Eren Derdiyok olarak öne çıkıyor. Derdiyok, ligde 10, Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 14 karşılaşmada oynadı. Dört kez 11'de başlayan başarılı futbolcu, 467 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asist ile oynadı. Sinan Gümüş de ligde 2, Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Ligi 2 olmak üzere toplam 6 müsabakada Tudor tarafından şans buldu. Gümüş, 383 dakikada 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İki futbolcu da ligde oynadığı maçlarda rakip fileleri havalandıramadı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:39
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Kartalcan vodafone un en büyük özelligi rakibi ve hakemi anormal baski altina almasi.Penalti kirmizi kart hersey olabilir, cok sasiracaklar geldikleri
Galatasaray’da forvet sorunu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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