 Dursun Özbek müjdeyi verdi – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Dursun Özbek müjdeyi verdi

    Dursun Özbek müjdeyi verdi
    Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz'daki tesislerle ilgili sarı-kırmızılı camiaya müjdeyi verdi. Özbek yaptığı konuşmada "Dün sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ile görüştüm. Kemerburgaz'daki tesislerin Galatasaray'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Başbakanımıza, Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:58
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