Dursun Özbek müjdeyi verdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz'daki tesislerle ilgili sarı-kırmızılı camiaya müjdeyi verdi. Özbek yaptığı konuşmada "Dün sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ile görüştüm. Kemerburgaz'daki tesislerin Galatasaray'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Başbakanımıza, Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.