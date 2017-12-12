Yönetimden Muslera hamlesi

G.Saray'da Fernando Muslera'ya taraftarlar ve takım arkadaşları sahip çıkıyor ancak Uruguaylı'nın kötü performansının önüne geçilemiyor. Beşiktaş ve Akhisar karşısında yediği gollerde hatası bulunan 31 yaşındaki file bekçisi, yan toplarda da sık sık boşa çıkıyor.



Muslera'nın yaptığı hataların kaynağını arayan yönetim, çareyi yabancı bir kaleci antrenörü getirmekte buldu. Yöneticiler, Taffarel'in, Muslera'yı mükemmel bir kaleci haline getirdiğine ve onun gitmesinden sonra Uruguaylı'nın performansının düştüğüne inanıyor. İdareciler, Muslera'ya onun gibi Güney Amerika kökenli bir kaleci antrenörü arıyor.



Akşam