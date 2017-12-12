Yönetimden Muslera hamlesi
Yönetim formsuz olan Muslera’ya yabancı antrenör arıyor. Tafi’nin yokluğu belli oluyor.
G.Saray'da Fernando Muslera'ya taraftarlar ve takım arkadaşları sahip çıkıyor ancak Uruguaylı'nın kötü performansının önüne geçilemiyor. Beşiktaş ve Akhisar karşısında yediği gollerde hatası bulunan 31 yaşındaki file bekçisi, yan toplarda da sık sık boşa çıkıyor.
Muslera'nın yaptığı hataların kaynağını arayan yönetim, çareyi yabancı bir kaleci antrenörü getirmekte buldu. Yöneticiler, Taffarel'in, Muslera'yı mükemmel bir kaleci haline getirdiğine ve onun gitmesinden sonra Uruguaylı'nın performansının düştüğüne inanıyor. İdareciler, Muslera'ya onun gibi Güney Amerika kökenli bir kaleci antrenörü arıyor.
Akşam
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:34
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 37
Yorum
alayına kartal biz elenince kına yakarsın artık sende.
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Onlar üzülmüştür!
Toplam 2
Yorum
aslan adamlar göbek atıyor bjk çıktığı için, çebi hala üzülmüşlerdir diyor
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RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi
Toplam 4
Yorum
mor çiçek yapacağız oynamadan yenilgiyi kabul eden o kadar çok ruhsuz insan varmış be. Beşiktaşım yenersen buralarda morlaşan çoook insan göreceğiz. mor adamlar
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