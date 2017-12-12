TFF'den açıklama... Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk

TFF, disiplin sevklerini açıkladı. Açıklama şöyle:





Hukuk Müşavirliği'nce 12.12.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BURSASPOR Kulübü'nün 08.12.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 09.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü Başkanı ADİL GEVREK'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 12.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu EROL BULUT'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu BAFETIBI GOMIS'ın 09.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü AYHAN AKMAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES'in 09.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/11. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BOLUSPOR Kulübü futbolcusu GUIDO KOÇER'in 08.12.2017 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü görevlisi HALİL YILDIRIM'ın 09.12.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-ç maddesi uyarınca 12.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü görevlisi TANER ALTAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-ç, e maddesi uyarınca 12.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ALTINORDU A.Ş. Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ALTINORDU A.Ş. Kulübü futbolcusu MUSA CANER AKTAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 09.12.2017 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu FEYYAZ AYDİL'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- HACETTEPESPOR Kulübü futbolcusu FETHİ ÖZER'in 09.12.2017 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-SİLİVRİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ENGİN KORUKIR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-SİLİVRİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SİLİVRİSPOR Kulübü futbolcusu DOĞAN ATEŞ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



SİLİVRİSPOR Kulübü teknik sorumlusu TAŞKIN GÜNGÖR'ün aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 09.12.2017 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- TOKATSPOR Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan TOKATSPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TOKATSPOR Kulübü futbolcusu EMRE HASAN BALCI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu SELİM KAYACI'nın 10.12.2017 tarihinde oynanan TOKATSPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- BUCASPOR Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan BUCASPOR-KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- YOMRASPOR Kulübü futbolcusu HÜSEYİN SÜRMENELİ'nin 10.12.2017 tarihinde oynanan YOMRASPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR-BATMAN PETROLSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ERMAN TAŞKIN'ın 10.12.2017 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR-BATMAN PETROLSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ÇATALCASPOR Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- DÜZCESPOR Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ERBAASPOR Kulübü futbolcusu EMİRHAN ATİLLA'nın 10.12.2017 tarihinde oynanan ERZİN BELEDİYESPOR-ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- TİRE 1922 SPOR Kulübü futbolcusu GÜNER OKAY'ın 10.12.2017 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR-YEŞİL BURSA A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu ÖZER KUTLU'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu CAFERCAN AKSU'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü antrenörü UĞUR BALCIOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü futbolcusu BİLAL ATMACA'nın 10.12.2017 tarihinde oynanan EROKSPOR A.Ş.-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- PAYASSPOR Kulübü idarecisi MEHMET CİHAN ÖNAL'ın 10.12.2017 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- CİZRESPOR Kulübü futbolcusu EMİN ENÇKÜ'nün 10.12.2017 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.