 Özbek'ten Tudor'a: Arkandayız, sahaya odaklan! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Özbek'ten Tudor'a: Arkandayız, sahaya odaklan!

    Özbek'ten Tudor'a: Arkandayız, sahaya odaklan!

    Takımı kupa maçı için Sivas’a uğurlayan Başkan , Hırvat hoca ile bir araya gelip kısa bir görüşme yaptı. Özbek'in Tudor'a, "Arkandayız. Sen konuşulanlara kafanı takma. Sahaya odaklan" ifadesini kullandığı öğrenildi.

    Kritik Akhisarspor galibiyetiyle ligde yeniden zirveye çıkan Galatasaray'da yüzler gülmeye başladı... Başkan bugün kupada oynanacak Sivas Belediyespor maçına takımı yolcu etmek için Florya'ya gitti.

    BİR KEZ DAHA DESTEK MESAJI
    Özbek, takım zirvede olmasına rağmen ağır eleştirilen alan teknik direktör 'la da bir araya geldi. Yapılan kısa görüşmede Özbek'in Hırvat hocaya bir kez daha destek mesajı verdiği öğrenildi.

    ''ELEŞTİRİLERE KULAĞINI KAPAT''
    Tudor'dan yapılan eleştirilere kulağını kapatmasını isteyen Başkan Özbek'in, "Arkandayız. Sen konuşulanları kafana takma. Futbolcularla beraber sadece sahaya odaklanın" ifadesini kullandığı belirlendi.

    ''ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ''
    Medyada çıkan operasyon iddialarının da doğru olmadığını Tudor'a bir kez daha ileten 'in, "Ben ve yönetici arkadaşlarım şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz" dediği ifade edildi.

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    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:55
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