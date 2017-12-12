Özbek'ten Tudor'a: Arkandayız, sahaya odaklan!

Kritik Akhisarspor galibiyetiyle ligde yeniden zirveye çıkan Galatasaray'da yüzler gülmeye başladı... Başkan Dursun Özbek bugün kupada oynanacak Sivas Belediyespor maçına takımı yolcu etmek için Florya'ya gitti.

BİR KEZ DAHA DESTEK MESAJI

Özbek, takım zirvede olmasına rağmen ağır eleştirilen alan teknik direktör Igor Tudor'la da bir araya geldi. Yapılan kısa görüşmede Özbek'in Hırvat hocaya bir kez daha destek mesajı verdiği öğrenildi.

''ELEŞTİRİLERE KULAĞINI KAPAT''

Tudor'dan yapılan eleştirilere kulağını kapatmasını isteyen Başkan Özbek'in, "Arkandayız. Sen konuşulanları kafana takma. Futbolcularla beraber sadece sahaya odaklanın" ifadesini kullandığı belirlendi.

''ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ''

Medyada çıkan operasyon iddialarının da doğru olmadığını Tudor'a bir kez daha ileten Dursun Özbek'in, "Ben ve yönetici arkadaşlarım şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz" dediği ifade edildi.



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