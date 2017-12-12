Özbek'ten Tudor'a: Arkandayız, sahaya odaklan!
Takımı kupa maçı için Sivas’a uğurlayan Başkan Dursun Özbek, Hırvat hoca ile bir araya gelip kısa bir görüşme yaptı. Özbek'in Tudor'a, "Arkandayız. Sen konuşulanlara kafanı takma. Sahaya odaklan" ifadesini kullandığı öğrenildi.
Kritik Akhisarspor galibiyetiyle ligde yeniden zirveye çıkan Galatasaray'da yüzler gülmeye başladı... Başkan Dursun Özbek bugün kupada oynanacak Sivas Belediyespor maçına takımı yolcu etmek için Florya'ya gitti.
BİR KEZ DAHA DESTEK MESAJI
Özbek, takım zirvede olmasına rağmen ağır eleştirilen alan teknik direktör Igor Tudor'la da bir araya geldi. Yapılan kısa görüşmede Özbek'in Hırvat hocaya bir kez daha destek mesajı verdiği öğrenildi.
''ELEŞTİRİLERE KULAĞINI KAPAT''
Tudor'dan yapılan eleştirilere kulağını kapatmasını isteyen Başkan Özbek'in, "Arkandayız. Sen konuşulanları kafana takma. Futbolcularla beraber sadece sahaya odaklanın" ifadesini kullandığı belirlendi.
''ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ''
Medyada çıkan operasyon iddialarının da doğru olmadığını Tudor'a bir kez daha ileten Dursun Özbek'in, "Ben ve yönetici arkadaşlarım şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz" dediği ifade edildi.
TAKVİM
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:55
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''Çantada keklik değiliz''
Toplam 4
Yorum
Kartalpencesi vida geliyor, o zamana kadar takima monte olur tosic kaldirmaz bu maclari.Baskan, golcü degil de bize iyi bir sag bek lazim devre arasi
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Beşiktaş'tan taraftara Bayern uyarısı
Toplam 1
Yorum
izmirli cok iyi dusunulmus almanlar tuzak kurabilirler bu yuzden onemli turkiye bi gelsinler de werner gibi kulaklari cinlasin kaybetsek bile agir
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 33
Yorum
KONYALI BİR KONYASPORLU OLARAK BEŞİKTAŞIN BAYERN MÜNİH'İ YENEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. KARŞIDAKİ BAYERN MÜNİH İSE BU TARAFTAKİ DE BEŞİKTAŞ.
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