Konoplyanka çıkmazı!
Hamzaoğlu döneminde elden kaçırdığı Konoplyanka’yı yine transfer listesine alan Aslan’ın işi zor. Alman kulübü Schalke 04, bonservisine 12.5 milyon Euro ödediği Ukraynalı yıldız için aynı rakamı Galatasaray’dan istiyor
BAŞKANIN GÖNLÜ ARDA'DA
Bu arada Galatasaray yönetiminin, sezon başında anlaşmaya vardığı ancak transferin son gününde taraftar baskısı yüzünden alamadığı Arda Turan'ın yuvaya geri dönüşü için tekrar nabız yoklayacağı bildirildi. Başkan Dursun Özbek'in çok istediği milli yıldıza, kulüpteki bazı yöneticilerin şimdilik soğuk baktığı gelen haberler arasında.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 07:20
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 26
Yorum
bjk smokie :) nasıl oluyo güzel mi ? :D :D o değilde makara bi yana yorum beğenilmeyince bazen herkesin başına geliyo :D :D
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Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Fenerbahçe...
Toplam 18
Yorum
tursucu tursusunu kurun zaten tursudan baska birsey olmaz artik canerle gokhandan
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 29
Yorum
ormandan trans acimicak acimicak acimicak transina gecmis orman digerleri nefes bile almiyor saglam ekip :)))
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