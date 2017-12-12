 Galatasaray Sivas'ta turladı – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Galatasaray Sivas'ta turladı

    Galatasaray Sivas'ta turladı

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Galatasaray, deplasmanda Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. İlk maçı 5-1 kazanan Galatasaray, son 16 turuna yükseldi.

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray deplasmanda TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.




    Maçtan dakikalar (ilk yarı)

    5. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topta Yakup'un ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Eray kornere çeldi.

    8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eren Derdiyok'un şutu direğin üstünden dışarı çıktı.

    10. dakikada Gökay'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Eren Derdiyok kale sahasına topu kafayla Sinan Gümüş'e indirdi. Topa gelişine vuran Sinan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

    27. dakikada sol kanattan Ozan'ın kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topa ceza sahası içerisinde sert vuran Niyazi topu direğin yanında dışarı gönderdi.

    43. dakikada sağ kanattan Ozan'ın ceza sahasına ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Samet topu ağlarla buluşturdu. 1-1

    Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

    64. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Hüseyin'in sol ayağıyla yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.

    67. dakikada Tunay'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Ahmet Arı kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

    78. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Sinan Gümüş'ün plase vuruşunu kaleci Serkan kornere gönderdi.

    79. dakikada Sivas Belediyespor'da Ahmet Çalık ile orta sahada girdiği ikili mücadelede rakibine sert müdahalede bulunan Samet kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    90. dakikada Ahmet Arı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Ali Aydın'n kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



    Stat: Yeni 4 Eylül

    Hakemler: Serkan Tokat xx, Yusuf Bozdoğan xx, Soner Maraş xx

    Sivas Belediyespor: Serkan xx, Tunay xx, Yakup xx, Ali Aydın xx, Fatih xx, Ahmet Arı xx, Hüseyin xx, Samet xx, Eren Görür xx, Ozan xx, Niyazi xx

    Yedekler: Osman, Nuri Melih, Uğur, Feyyaz, Sinan Akaydın, Seyid Ahmet, Gürkan

    Teknik Direktör: Serdar Bozkurt

    Galatasaray: Eray xx, Tarık xx, Ahmet Çalık xx, Koray xx, Selçuk xx, Recep xx, Gökay xx, Emrah xx, Sinan Gümüş xx, Eren Derdiyok xx

    Yedekler: Batuhan Ahmet, Rodrigues, Barış, Ramazan, Batuhan Tekin, Ali Ülgen, Celil, Sefa

    Teknik Direktör: Igor Tudor

    Goller: Samet (dk. 43) (Sivas Belediyespor), Sinan Gümüş (dk. 10) (Galatasaray)
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:35
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