Galatasaray Odeabank Avrupa'da galip
7DAYS Avrupa Kupası B Grubu 8'inci hafta maçında Galatasaray Odeabank, sahasında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica'yı 82-61 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 22-14 üstün geçti. 2'nci periyotta dengeli bir oyun oynanırken, karşılıklı basketlerin geldiği çeyreği sarı-kırmızılılar 41-34 önde kapattı.
3'üncü periyotta maça ağırlığını koyan Galatasaray Odeabank, 23-11'lik çeyrek skoruyla son periyoda 19 sayı farkla önde girdi: 64-45. Son periyotta da oyun ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Galatasaray Odeabank, sahadan 82-61'lik galibiyetle ayrıldı.
Erman Kunter'in öğrencileri bu galibiyetle gruptaki 3'üncü galibiyetine uzanırken, Karadağ ekibi Buducnost Podgorica 4'üncü mağlubiyetini aldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 22 sayıyla sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Dwight Hardy oldu.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 22:54
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
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