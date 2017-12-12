 Galatasaray Odeabank Avrupa'da galip – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Galatasaray Odeabank Avrupa'da galip

    Galatasaray Odeabank Avrupa'da galip

    7DAYS Avrupa Kupası B Grubu 8'inci hafta maçında Galatasaray Odeabank, sahasında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica'yı 82-61 mağlup etti.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 22-14 üstün geçti. 2'nci periyotta dengeli bir oyun oynanırken, karşılıklı basketlerin geldiği çeyreği sarı-kırmızılılar 41-34 önde kapattı.

    3'üncü periyotta maça ağırlığını koyan Galatasaray Odeabank, 23-11'lik çeyrek skoruyla son periyoda 19 sayı farkla önde girdi: 64-45. Son periyotta da oyun ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Galatasaray Odeabank, sahadan 82-61'lik galibiyetle ayrıldı.
    Erman Kunter'in öğrencileri bu galibiyetle gruptaki 3'üncü galibiyetine uzanırken, Karadağ ekibi Buducnost Podgorica 4'üncü mağlubiyetini aldı.
    Mücadelenin en skorer ismi attığı 22 sayıyla sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Dwight Hardy oldu.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
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