Cenk Ergün: "Okan Buruk nereden geldiğini unuttu"
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas BB maçının ardından A Spor'un sorularını yanıtladı
Cenk Ergün, Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un Igor Tudor hakkındaki sözlerine cevap verdi. Buruk, Süper Lig'deki maçın ardından Tudor'la ilgili, "Bu kadar vasıfsız birinin teknik direktör olarak Galatasaray'da çalışmasına üzülüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Ergün bu sözlere, "Galatasaray, teknik direktörü hakkında kimsenin böyle konuşmasına izin vermez ve gerekeni yapar" dedi. İşte Ergün'ün sözleri:
"Cenk Ergün: "Galatasaray armasıyla mücadele verenlerin değerinin, birileri tarafından aşağıya çekilmeye çalışılması bizim izin vermeyeceğimiz bir şeydir. Bunu da en iyi Okan'ın bilmesi lazım. Türk futboluna Galatasaray'dan yetişerek katıldı. Herhalde o an heyecanlandı ve unuttu."
"Galatasaray, teknik direktörü hakkında kimsenin böyle konuşmasına izin vermez ve gerekeni yapar. Bizim amacımız hiçbir zaman tansiyonu yükseltmek değil ama baktık ki gereken gerekli şekilde yapılmıyor, o zaman biz açıklama yapmaya mecbur kalıyoruz."
"Ligde bulunduğu durum ne olursa olsun, hakkında spekülasyon yapılmaya çalışan insan, Galatasaray teknik direktörüdür. Ne içeriden ne de dışarıdan kimse bizim teknik direktörümüz hakkında bu şekilde konuşamaz."
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 22:06
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
Cenk Ergün: "Okan Buruk nereden geldiğini unuttu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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