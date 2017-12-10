TT Arena'da forma skandalı
Son dönemde tribünlerde görmeye başladığımız forma çıkarttırma skandallarına dün Türk Telekom Stadı'nda bir yenisi daha eklendi.
Akhisar maçından önce kameralara Beşiktaş formalı bir kadın ile G.Saraylı eşinin güzel görüntüsü yansıdı. Stat güvenliği, gelebilecek tepkilere karşı kadından formasını çıkarmasını talep etti. Formasını çıkaran taraftar maçı izlemeye devam etti. Bu görüntü akıllara Başakşehir deplasmanında forması çıkarılan iki Trabzonsporlu miniği getirdi.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 08:24
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Okan Buruk patladı! Tudor'a sert sözler
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t3232 Okanı tebrik etmeli, üstün açıklamalar böylece Tudorun vasıfsız, ikinci sınf, OKAN BURUK'un da vasıflı, birinci sınıf olduğunu öğrendik.
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Valbuena sordu, Kocaman yanıtladı: Yedeksin çünkü...
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dobracı aykut hocayada takımada tam destek cıkmalı artık taraftarımız trubunlerde güclü fb geri dönuyor bence
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Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 32
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TARAF TAR BEŞİKTAŞTA TALİSKANIN YERİNİ FAZLASIYLA DOKDURUR EN AZ 25 GOL ATAR
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