Tek kişilik ordu

Sofiane Feghouli, Akhisar maçına damga vurdu. Gomis’in golünü hazırlayan Faslı yıldız, Belhanda’nın golünde defansı yanılttı. Bununla sınırlı kalmadı, skoru da ilan eden golü attı

Son 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetle liderlik koltuğundan olan Galatasaray, Akhisar galibiyetiyle hayata döndü. Aslında sarı- kırmızılı ekip için her şey çok kötü başladı. 17. dakikada Maicon kaleyi şaşırınca Akhisarspor 1-0 öne geçti. 43'te Miguel Lopes, ceza sahasına girmeye çalışan Yasin Öztekin'i düşürünce direkt kırmızı kart görerek Akhisar'ı 10 kişi bıraktı. 2 dakika sonra Muslera'nın büyük hatası sonrası Olcan Adın attığı golle konuk ekibi devreye 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Galatasaray vardı. Cimbom, Fernando ile oyuna ortak oldu: 2-1. Ardından da sahada Sofiane Feghouli şov başladı. 51'de Gomis'in asistini yapan Ndiaye'yi topla buluşturan başarılı futbolcu, 2 dakika sonra Denayer'ın içeriye çevirdiği topun üzerinden atladı ve Belhanda topu tamamladı: 3-2. Müthiş istekli oynayan ve sahada basmadık yer bırakmayan Feghouli, 90+4. dakikada ise attığı golle skoru belirledi: 4-2. Bu sonuçla Galatasaray puanını 32 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



TUDOR'U KUTLADI

Maç sonrası mutlu olan Feghouli, soyunma odasında galibiyet için konuştuklarını söyledi. "Allah'a şükürler olsun ki golü attım" diyen oyuncu şunları söyledi: İlk yarı kötüydük, ikinci yarıya çıkmadan önce kendi aramızda konuştuk ve gol gerektiğini söyledik. Bu galibiyet için teknik ekibi verdiği taktiklerden dolayı ve takımı tebrik ediyorum."



İLK KEZ

Galatasaray, 3 Mayıs 2014'teki Gençlerbirliği (3-2) maçından sonra ilk kez evinde ilk yarısını 0-2 geride kapattığı bir lig maçını kazanmayı başardı.