Tek kişilik ordu
Sofiane Feghouli, Akhisar maçına damga vurdu. Gomis’in golünü hazırlayan Faslı yıldız, Belhanda’nın golünde defansı yanılttı. Bununla sınırlı kalmadı, skoru da ilan eden golü attı
TUDOR'U KUTLADI
Maç sonrası mutlu olan Feghouli, soyunma odasında galibiyet için konuştuklarını söyledi. "Allah'a şükürler olsun ki golü attım" diyen oyuncu şunları söyledi: İlk yarı kötüydük, ikinci yarıya çıkmadan önce kendi aramızda konuştuk ve gol gerektiğini söyledik. Bu galibiyet için teknik ekibi verdiği taktiklerden dolayı ve takımı tebrik ediyorum."
İLK KEZ
Galatasaray, 3 Mayıs 2014'teki Gençlerbirliği (3-2) maçından sonra ilk kez evinde ilk yarısını 0-2 geride kapattığı bir lig maçını kazanmayı başardı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:34
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Tek kişilik ordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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