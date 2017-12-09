Okan Buruk patladı! Tudor'a sert sözler
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray yenilgisinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamalarda karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk ve Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a sert sözlerle yüklendi.
Okan Buruk'un Galatasaray maçı sonrası açıklamaları:
Hakem bu oyunu nasıl bozabilirim diye düşündü ve kırmızı kart gördü oyuncumuz. Yabancı hakemler gelsin dediğimde kızıyorlar hakemler bana, ama böyle yönetimler olacaksa yabancı hakem gelsin. Bu pozisyon İngiltere'de olsa Yasin'e ceza bile verirler, kendini attı diye. Ben bir insan olsam, insan olmak önemli. İnsan yerine konulmak önemli. Türkiye'deki tüm takımları eşit seviyeye getirmeleri gerekiyor. Bugünkü adaletsizlikten dolayı çok üzgünüm. Bu kadar vasıfsız bir insan Galatasaray kulübesinde duruyorsa ben bundan utanç duyuyorum. Tudor, maç başından itibaren devamlı dönüp bana konuştu. Çok üzüldüm buna. Senin benimle ne işin var! Kendi işine baksana! Adil bir ortamda yarışmıyoruz. hem maddi anlamda. En düzgün kulüplerinden biri biziz. Devamlı ezmeye çalışıyorlar. Böyle hakemlerin olduğu ortamda bulunduğum için utanıyorum. Futbolda çalışmak istemiyorum bazen. Bir emek var bu emeğin karşılığını böyle olaylar sonucunda alamadığınızda bu üzücü oluyor. Baktığınız zaman 3 hafta sonra Ümit Öztürk yine maç yönetecek.
İşte o görüntüler...
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:37
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Okan Buruk patladı! Tudor'a sert sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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