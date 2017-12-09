Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara...
Son haftalarda yediği gollerle eleştirilerin hedefinde olan Fernando Muslera, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren taraftarlarla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Yediği hatalı gollerin ardından sarı-kırmızılı taraftarların kendisini desteklediği Muslera, Galatasaray tribünlerinin fotoğrafını paylaşarak, "İyi zamanlar ve o kadar da iyi olmayan zamanlar geçiyor ama geçmeyecek tek bir şey var ki; o da size olan aşkım. Bana verdiğiniz destekten ve gösterdiğiniz sevgiden ötürü çok teşekkür ederim. Her zaman sizin için ve bu takım için savaşmaya devam edeceğim. Bana verdiğiniz güven için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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