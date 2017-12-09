 Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara... – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara...

    Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara...

    Son haftalarda yediği gollerle eleştirilerin hedefinde olan Fernando Muslera, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren taraftarlarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Yediği hatalı gollerin ardından sarı-kırmızılı taraftarların kendisini desteklediği Muslera, Galatasaray tribünlerinin fotoğrafını paylaşarak, "İyi zamanlar ve o kadar da iyi olmayan zamanlar geçiyor ama geçmeyecek tek bir şey var ki; o da size olan aşkım. Bana verdiğiniz destekten ve gösterdiğiniz sevgiden ötürü çok teşekkür ederim. Her zaman sizin için ve bu takım için savaşmaya devam edeceğim. Bana verdiğiniz güven için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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