 Galatasaraylı yıldızdan büyük hata – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Galatasaraylı yıldızdan büyük hata

    Galatasaraylı yıldızdan büyük hata

    Galatasaraylı Maicon, Akhisar maçında yaptığı hatayla takımını geriye düşürdü.

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın 16. dakikasında gelişen Akhisar atağında Lopes, topu yerden ceza alanına yolladı, Muslera'nın yatarak alamadığı top hemen arkasındaki Maicon'a çarpıp boş kaleye yöneldi.

    Akhisar, Maicon'un kendi kalesine attığı golle TT Stadı'nda 1-0 öne geçti.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:59
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