Galatasaray'dan Kudüs mesajı!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Galatasaray ve Akhisar oyuncları sahaya "Kudüs kırmızı çizgimizidir" pankartıyla çıktı.Galatasaraylı taraftarlar, hazırladıkları pankartlarla Kudüs'e destek mesajları yolladılar.-Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır.-Kudüs kıbledir, Kudüs Miraç'tır.-Bir zulme engel olamayırosanız, bunu herkese duyurun.