 Galatasaray'dan Kudüs mesajı! – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'dan Kudüs mesajı!

    Galatasaray'dan Kudüs mesajı!

    Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor maçında, iki takım futbolcuları sahaya Kudüs mesajı taşıyan pankartla çıktı.

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Galatasaray ve Akhisar oyuncları sahaya "Kudüs kırmızı çizgimizidir" pankartıyla çıktı.



    TRİBÜNLERDEN KUDÜS MESAJLARI

    Galatasaraylı taraftarlar, hazırladıkları pankartlarla Kudüs'e destek mesajları yolladılar.

    Pankartlarda şu ifadeler yer aldı:

    -Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır.
    -Kudüs kıbledir, Kudüs Miraç'tır.
    -Bir zulme engel olamayırosanız, bunu herkese duyurun.


    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:39
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