Galatasaray - TM Akhisarspor | CANLI
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geliyor.
GALATASARAY, Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 3-0 yenilerek 13 hafta sonra liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılılar, kazanıp yeniden zirveye oturmak istiyor. Başkan Dursun Özbek'in 'Tudor'la devam edeceğiz' kararı takımdaki olumsuz havayı dağıtırken, teknik heyet ve futbolcular, galibiyet için söz birliği ettiler. Yeni hedef ise kalan 3 maçta 9 puan alıp, ilk yarıyı lider bitirmek olarak belirlendi.
Stat: Türk Telekom Stadı
Saat: 19:30
Hakem: Ümit Öztürk
GALATASARAY'IN 11'İ: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis
TM AKHİSARSPOR'UN 11'i: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Mustafa, Kadir Keleş, Sissoko, Soner Aydoğdu, Aykut, Olcan, Onur, Henrique
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:22
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
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