 Galatasaray - TM Akhisarspor | CANLI – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Galatasaray - TM Akhisarspor | CANLI

    Galatasaray - TM Akhisarspor | CANLI

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geliyor.

    GALATASARAY, Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 3-0 yenilerek 13 hafta sonra liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılılar, kazanıp yeniden zirveye oturmak istiyor. Başkan Dursun Özbek'in 'Tudor'la devam edeceğiz' kararı takımdaki olumsuz havayı dağıtırken, teknik heyet ve futbolcular, galibiyet için söz birliği ettiler. Yeni hedef ise kalan 3 maçta 9 puan alıp, ilk yarıyı lider bitirmek olarak belirlendi.

    Stat: Türk Telekom Stadı
    Saat: 19:30
    Hakem: Ümit Öztürk

    GALATASARAY'IN 11'İ: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis

    TM AKHİSARSPOR'UN 11'i: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Mustafa, Kadir Keleş, Sissoko, Soner Aydoğdu, Aykut, Olcan, Onur, Henrique

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:22
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