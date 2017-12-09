Galatasaray - TM Akhisarspor | CANLI

GALATASARAY, Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 3-0 yenilerek 13 hafta sonra liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılılar, kazanıp yeniden zirveye oturmak istiyor. Başkan Dursun Özbek'in 'Tudor'la devam edeceğiz' kararı takımdaki olumsuz havayı dağıtırken, teknik heyet ve futbolcular, galibiyet için söz birliği ettiler. Yeni hedef ise kalan 3 maçta 9 puan alıp, ilk yarıyı lider bitirmek olarak belirlendi.



Stat: Türk Telekom Stadı

Saat: 19:30

Hakem: Ümit Öztürk



GALATASARAY'IN 11'İ: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis



TM AKHİSARSPOR'UN 11'i: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Mustafa, Kadir Keleş, Sissoko, Soner Aydoğdu, Aykut, Olcan, Onur, Henrique