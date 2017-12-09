Dursun Özbek'in locasında olay!
Galatasaray - TM Akhisar maçında Dursun Özbek'in locasında bazı olaylar yaşandı.
Galatasaray sezonun 15.hafta maçında sahasında 4-2 kazandığı Akhisarspor mücadelesinde Türk Telekom Stadı'nda tansiyon bir hayli yüksekti. İlk yarı sonunda statta Özbek ve Tudor'u istifaya çağıran taraftarlar, Fatih Terim tezahüratları yaptı.
Dursun Özbek'in locasına yakın olan ve aşağıda bulunan taraftarlar, Özbek'in locasına yönelerek tepki gösterdi. Başkan Özbek'in locasındaki yönetici Alper Narman taraftarlara el kol hareketleri yapınca taraftarlar adeta çıldırdı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar aşağıdan Özbek'in locasına bazı cisimler fırlattı.. Dursun Özbek ise yanındaki kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:39
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Dursun Özbek'in locasında olay! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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