 Dursun Özbek'in locasında olay! – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Dursun Özbek'in locasında olay!

    Dursun Özbek'in locasında olay!

    Galatasaray - TM Akhisar maçında Dursun Özbek'in locasında bazı olaylar yaşandı.

    Galatasaray sezonun 15.hafta maçında sahasında 4-2 kazandığı Akhisarspor mücadelesinde Türk Telekom Stadı'nda tansiyon bir hayli yüksekti. İlk yarı sonunda statta Özbek ve Tudor'u istifaya çağıran taraftarlar, Fatih Terim tezahüratları yaptı.

    Dursun Özbek'in locasına yakın olan ve aşağıda bulunan taraftarlar, Özbek'in locasına yönelerek tepki gösterdi. Başkan Özbek'in locasındaki yönetici Alper Narman taraftarlara el kol hareketleri yapınca taraftarlar adeta çıldırdı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar aşağıdan Özbek'in locasına bazı cisimler fırlattı.. Dursun Özbek ise yanındaki kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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