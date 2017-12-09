‘Derin’ce imza

GALA TASARAY Futbol Akademisi, Belediye Derincespor ile altyapı konusunda iş birliği anlaşması imzaladı. Geçtiğimiz sezon yetiştirdiği 3 genç yıldızı milli takımlara yollayarak dikkat çeken Kocaeli takımı, Emrah Mutlu'yu da Galatasaray'a vermişti. Altyapı teknik sorumlusu Emrah Bayraktar, "Farklı illerde bu tip iş birliklerini çoğaltmak istiyoruz" dedi