 ‘Derin’ce imza – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Derin’ce imza

    ‘Derin’ce imza
    GALA TASARAY Futbol Akademisi, Belediye Derincespor ile altyapı konusunda iş birliği anlaşması imzaladı. Geçtiğimiz sezon yetiştirdiği 3 genç yıldızı milli takımlara yollayarak dikkat çeken Kocaeli takımı, Emrah Mutlu'yu da Galatasaray'a vermişti. Altyapı teknik sorumlusu Emrah Bayraktar, "Farklı illerde bu tip iş birliklerini çoğaltmak istiyoruz" dedi
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Derin’ce imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN