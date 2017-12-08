G.Saray takım arıyor

Emrah Bayraktar, B takımına ihtiyaçları olduğunu açıkladı

Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar, kendi bünyelerinden yetişen oyuncuların tecrübe kazanabilmesi için bir B takımına ihtiyaçlarını olduğunu söyledi. "Bizim futbol kültürümüz genç oyuncuların A Takım'da oynamasına pek müsaade etmiyor" diyen Bayraktar, "Avrupa'daki örneklere de baktığınız zaman bizim bir B Takımı'na ihtiyacımız olduğu çok açık. 21 yaş grubu yerine Profesyonel Lig'de, 2. Lig'de oynayan bir B Takımı olması gerekiyor. Florya'da ikamet eden, hocası akademi yapısı içinde bulunan, bir takıma ihtiyacımız var" dedi.