 G.Saray takım arıyor – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    G.Saray takım arıyor

    G.Saray takım arıyor

    Emrah Bayraktar, B takımına ihtiyaçları olduğunu açıkladı

    Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar, kendi bünyelerinden yetişen oyuncuların tecrübe kazanabilmesi için bir B takımına ihtiyaçlarını olduğunu söyledi. "Bizim futbol kültürümüz genç oyuncuların A Takım'da oynamasına pek müsaade etmiyor" diyen Bayraktar, "Avrupa'daki örneklere de baktığınız zaman bizim bir B Takımı'na ihtiyacımız olduğu çok açık. 21 yaş grubu yerine Profesyonel Lig'de, 2. Lig'de oynayan bir B Takımı olması gerekiyor. Florya'da ikamet eden, hocası akademi yapısı içinde bulunan, bir takıma ihtiyacımız var" dedi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:21
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