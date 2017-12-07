Ndiaye: Şampiyonluk sonunda bizim olacak
Senegalli yıldız, ilk kez bu kadar iddialı konuştu: Sezon sonunda zirvede olacağız
SON haftalardaki futboluyla eleştirilen isimlerden olan Ndiaye, iddialı konuştu. Senegalli yıldız, Beşiktaş maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtip, "Taraftarımız bilsin ki biz kararlıyız, şampiyonluk yolunda da kararlılıkla ilerleyeceğiz. İyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Sezon sonunda taraftarımızın karşısına da şampiyon bir şekilde çıkacağız" diye konuştu.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:38
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