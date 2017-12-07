İyi ki G.Saray'ı seçmişim
Cimbom’un gol silahı Gomis net konuştu: Çok büyük taraftar kitlemiz var. Savunduğumuz değerler de tam bana göre
RAKİP kalecilerin kabusu olan Gomis, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Beşiktaş derbisinin istedikleri gibi geçmediğini kaydeden G.Saray'ın gol silahı, "Zor zamanda bile bir aradayız. G.Saray'ı tercih etmekle doğru yapmışım. Kulübün savunduğu değerler tam bana göre. Çok büyük taraftar kitlemiz var. İlk yarıyı lider olarak bitirebiliriz. Sezon başından bu yana özellikle evimizde iyi sonuçlar aldık. İyi gidişatın sürmemesi için bir sebep yok" dedi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
İyi ki G.Saray'ı seçmişim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.