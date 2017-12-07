 İyi ki G.Saray'ı seçmişim – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    İyi ki G.Saray'ı seçmişim

    İyi ki G.Saray'ı seçmişim

    Cimbom’un gol silahı Gomis net konuştu: Çok büyük taraftar kitlemiz var. Savunduğumuz değerler de tam bana göre

    RAKİP kalecilerin kabusu olan Gomis, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Beşiktaş derbisinin istedikleri gibi geçmediğini kaydeden G.Saray'ın gol silahı, "Zor zamanda bile bir aradayız. G.Saray'ı tercih etmekle doğru yapmışım. Kulübün savunduğu değerler tam bana göre. Çok büyük taraftar kitlemiz var. İlk yarıyı lider olarak bitirebiliriz. Sezon başından bu yana özellikle evimizde iyi sonuçlar aldık. İyi gidişatın sürmemesi için bir sebep yok" dedi.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
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