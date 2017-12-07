İlk transfer o noktaya

Galatasaray'ın ara transfer stratejisi belli oldu. Tudor'un raporunu dikkate alan yönetim, sol kanadı yenileme kararı aldı. Latovlevici'den memnun olmayan Hırvat hoca, sol beke takviye isterken, ayrıca sol açık ve forvette oynayacak bir hücumcu için de araştırmalar başladı. Juventus'un inadı yüzünden Asamoah'ı sezon sonuna bırakan G.Saray, sol beke yerli arıyor ve Kayserispor'dan Atila Turan'ın ismi ön plana çıkıyor. Sağda Feghouli, Rodrigues, Yasin ve Sinan gibi alternatifleri olan Tudor, sol açıkta oynayabilen bir transfer daha bekliyor.