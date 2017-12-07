Her şey güzel olacak

“Derbi, benim de hata yaptığım bir maç oldu. Belki bir sonraki büyük karşılaşmayı kurtaran ben olacağım. Futbolda inişler de olabiliyor. Takım olarak çok iyiyiz ve daha da iyi olacağız”

GALATASARAY'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, yenilgiyle kapattıkları Beşiktaş derbisini değerlendirdi, gelecek haftalar öncesi de umut dolu sözler sarfetti. Takım olarak morallerinin iyi olduğunu belirtip, açıklamalarına başlayan Uruguaylı kaleci, "Derbiler taraftar, camia ve oyuncular için çok önemli ama istenmeyen sonuçlar alınabiliyor. Futbolda inişlir ve çıkışlar olabiliyor. Bunu daha önce de yaşadık" diye konuştu.



BU TİP DÖNEMLER OLUR

31 yaşındaki başarılı kaleci, sözlerini şöyle tamamladı: "Beşiktaş maçı benim de hata yaptığım bir 90 dakikaydı. Belki bir sonraki büyük karşılaşmayı kurtaran ben olacağım. Bu tip dönemler olabilir. Şu anda büyük maçlar istediğimiz gibi geçmedi ama takım olarak iyiyiz. Şundan da eminim, bundan sonra her şey çok güzel olacak."