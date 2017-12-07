G.Saray 5. olur!

Eski Yönetici Semih Haznedaroğlu’dan çok konuşulacak sözler: Araba son model şoför acemi!

Eski yöneticilerden Semih Haznedaroğlu, Galatasaray'ın yönetenlerin iyi niyetli olduğunu belirterek Dursun Özbek'teki temel sorunun tecrübe eksikliği olduğunu söyledi. FutbolArena'ya konuşan Haznedaroğlu, İgor Tudor'un iyi bir takımın başına getirildiğini ancak kendisinin iyi bir hoca olmadığını ve burada Galatasaray Başkanı Özbek'in hatalı olduğunu belirtti.



GAYRİMENKUL SATTILAR

Tudor'u "Son model araba alıyorsunuz ama başında acemi bir şoför var" sözleriyle eleştiren Haznedaroğlu, "Büyük maçları kazanamayan Tudor, Galatasaray'ı şampiyonluğa götüremez. Kendisi ile devam edilirse Galatasaray 4. veya 5. olur. Bu da Galatasaray'ı zor durumda bırakır. Çünkü çok önemli bir gayrimenkulünü elden çıkararak bu yola girdiler" diye konuştu.