Galatasaray'da Akhisarspor hazırlıkları
Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında kendi seyircisi önünde oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Igor Tudor'un yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma oyunuyla başladı. Ana bölümde ise taktik çalışmaların üzerinde durulan bir antrenman yapıldı.
Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:44
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ valla talisca ile anlaşırsa git der ocakta gelir ön protokol imzalar 2019 da tekrar beşiktaş forması giyer bedava 1 yıllık oyuncuya vermez !
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Vida'ya '2' kala!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTA o değilde dün gece mitrovic de iyidi be arkadaş takımda gariplik var bir anda herkes iyi performans göstermeye başladı yedeği bile
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Beşiktaş'ın yükselen değeri: Orkan Çınar
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ Allah nazardan saklasın çok iyi bir oyuncu...
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