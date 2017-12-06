 Tudor'dan Belhanda ayarı – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Tudor'dan ayarı

    Tudor'dan <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a> ayarı

    Son haftalardaki yetersiz performansıyla ağır eleştiri alan ’dan daha çok verim almak isteyen Hırvat hoca sistem değişikliğine gidecek. Böylece Faslı oyuncunun isteği de gerçekleşmiş olacak.

    Son haftalarda Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerinden başında gelen Younes için seferberlik ilan edildi... Teknik direktör Tudor, takım için çok önemli olduğunu düşündüğü Faslı yıldızdan daha fazla verim almak için çözüm aramaya başladı. Alınan bilgilere göre Tudor'un kafasındaki ilk düşünce sistem değişikliğine gitmek... Akhisar maçında takımın 4-3-3 dizilişiyle sahada yer alması bekleniyor.

    BEKLENTİLER AZALTILACAK
    Hırvat hoca böylece 'yı 10 değil '8 numara' olarak kullanacak. Bu sistemde Faslı yıldızdan ofansif anlamda beklentiler de azaltılmış olacak. Belhanda geçtiğimiz günlerde Fransa'da beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Artık yaşımdan dolayı eski yeteneklerim yok. 8 numarada çok daha verimli olacağımı düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

    Takvim

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:05
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