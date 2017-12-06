Son haftalarda Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerinden başında gelen Younes Belhanda için seferberlik ilan edildi... Teknik direktör Tudor, takım için çok önemli olduğunu düşündüğü Faslı yıldızdan daha fazla verim almak için çözüm aramaya başladı. Alınan bilgilere göre Tudor'un kafasındaki ilk düşünce sistem değişikliğine gitmek... Akhisar maçında takımın 4-3-3 dizilişiyle sahada yer alması bekleniyor.

BEKLENTİLER AZALTILACAK

Hırvat hoca böylece Belhanda'yı 10 değil '8 numara' olarak kullanacak. Bu sistemde Faslı yıldızdan ofansif anlamda beklentiler de azaltılmış olacak. Belhanda geçtiğimiz günlerde Fransa'da beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Artık yaşımdan dolayı eski yeteneklerim yok. 8 numarada çok daha verimli olacağımı düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.



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