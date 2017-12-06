Tudor'dan Belhanda ayarı
Son haftalardaki yetersiz performansıyla ağır eleştiri alan Belhanda’dan daha çok verim almak isteyen Hırvat hoca sistem değişikliğine gidecek. Böylece Faslı oyuncunun isteği de gerçekleşmiş olacak.
Son haftalarda Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerinden başında gelen Younes Belhanda için seferberlik ilan edildi... Teknik direktör Tudor, takım için çok önemli olduğunu düşündüğü Faslı yıldızdan daha fazla verim almak için çözüm aramaya başladı. Alınan bilgilere göre Tudor'un kafasındaki ilk düşünce sistem değişikliğine gitmek... Akhisar maçında takımın 4-3-3 dizilişiyle sahada yer alması bekleniyor.
BEKLENTİLER AZALTILACAK
Hırvat hoca böylece Belhanda'yı 10 değil '8 numara' olarak kullanacak. Bu sistemde Faslı yıldızdan ofansif anlamda beklentiler de azaltılmış olacak. Belhanda geçtiğimiz günlerde Fransa'da beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Artık yaşımdan dolayı eski yeteneklerim yok. 8 numarada çok daha verimli olacağımı düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.
Takvim
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:05
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Tudor'dan Belhanda ayarı
Toplam 2
Yorum
serdar akay_tudor gitsede gs düzelmeyecek gs irin dursun v yönetimi,komisyoncu cenk ergün,tipsiz scout şefi emre utkucan v diğer dandik scoutlar ile sürünmeye MAHKUMDUR
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TERİMANİA
Toplam 4
Yorum
A.Ç. Sanki dünyada teknik direktör kökü kesik fatih terim imparator şımartmayın şu adamı ya
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Mutsuz olanlar kim?
Toplam 7
Yorum
paşa N'Doye forvet arkası daha iyi oynuyor son maçlara bakıldığında mücadele eden top tutan ve pas yapan oyunuyla iyi görüntü veriyor
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