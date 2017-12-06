Ne gol ne asist!
Ndiaye ve Fernando... Sezon başında büyük umutlarla transfer oldular. Yüksek maliyetleriyle öne çıktılar. Ancak Süper Lig’de geride kalan 13 haftada ne gol attılar, ne de asist yaptılar
YOK BÖYLE MALİYET
Hem Ndiaye hem de Fernando, ligdeki 13 karşılaşmaya da 11'de çıkarken, Galatasaray'ın hücum gücüne katkı veremediler. Ndiaye bonuslarla birlikte 4 sezonluk maliyetiyle 13 milyon, Fernando da 3 yıl için sarı-kırmızılıların kasasından 11 milyon 650 bin euro çıkmasına sebep olacak. Her iki futbolcu ayrıca takımlarının ligde aldığı her puan için 5 biner euro kazanıyor.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
gs4ever bu takımı kuran bu karakterde is ahlakinda prof. oyunculari alan Tudor.Kaymaginida Tudor yiyecek .Algiyi birakin artik.Bu sene sampiyon biz
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Değişimin sırrı!
Toplam 11
Yorum
yunus can 29 Hepsi doğru ama İsmail olmamış, bence sol bekte İsla oynamalı, o zaman fener daha iyi olacak inşallah.
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
AHMET EGOSU TAVAN YAPAN İKİ İNSAN CAN TOPSAKAL VE DURSUN ÖZBEK DEFOLUN GİDİN.
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