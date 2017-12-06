Ne gol ne asist!

Ndiaye ve Fernando... Sezon başında büyük umutlarla transfer oldular. Yüksek maliyetleriyle öne çıktılar. Ancak Süper Lig’de geride kalan 13 haftada ne gol attılar, ne de asist yaptılar

Galatasaray'ın sezon başında yüksek maliyetlerle kadrosuna kattığı Ndiaye ve Fernando, tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Süper Lig'de geride kalan 13 haftada hücuma 0 katkı sağlayan bu ikili; ne gol attı, ne de asist yaptı. Bonuslarla birlikte sarı- kırmızılılara 25 milyon euro'ya mal olan Ndiaye ve Fernando, özellikle Beşiktaş derbisindeki performansıyla hedefteki isim oldular.



YOK BÖYLE MALİYET

Hem Ndiaye hem de Fernando, ligdeki 13 karşılaşmaya da 11'de çıkarken, Galatasaray'ın hücum gücüne katkı veremediler. Ndiaye bonuslarla birlikte 4 sezonluk maliyetiyle 13 milyon, Fernando da 3 yıl için sarı-kırmızılıların kasasından 11 milyon 650 bin euro çıkmasına sebep olacak. Her iki futbolcu ayrıca takımlarının ligde aldığı her puan için 5 biner euro kazanıyor.