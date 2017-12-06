Ndiaye ''Sezon sonunda şampiyon olacağız.''
Galatasaray'ın Senagal'li futbolcusu Badou Ndiaye, "Sezon sonunda taraftarımızın karşısına şampiyon bir şekilde çıkacağız" dedi.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:19
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Tudor kadroyu değiştiriyor
Toplam 9
Yorum
tunay selçuk futbolu bırakmalı . bu israr neden ?
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Mutsuz olanlar kim?
Toplam 10
Yorum
RODELLAGA'YI HARCAMAYIN !... Ya arkadaş akıl var mantık var. N'dome için Rodellaga'yı harcıyorlar. Raslantı futbolcu olmuş, koşamayan, düzgün şut çekemeyen N'Dome için.
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Le Guen: Fenerbahçe beni endişelendiriyor
Toplam 1
Yorum
CELAL SON YILLARDA TR GELMIS EN AKLI BASINDA TD UMARIM UZUN YILLAR DOKUNULMADAN HIZMET EDER ULKEMIZE
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