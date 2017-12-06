 Ndiaye: "Şampiyon olacağız" – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Ndiaye: "Şampiyon olacağız"

    Ndiaye: "Şampiyon olacağız"

    Galatasaray'ın Senagal'li futbolcusu Badou Ndiaye, "Sezon sonunda taraftarımızın karşısına şampiyon bir şekilde çıkacağız" dedi.

    'Engelleri Aşıyoruz' gecesinde Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na destek veren bir başka isim olan futbol takımının başarılı oyuncularından Badou Ndiaye, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta iyi bir sonuç alamadıklarını hatırlatarak, "İyi bir sonuç almak istedik ama olmadı. Tekrardan motive olmak gerekiyordu ve bunu yaptık. Taraftarımız bilsin ki biz kararlıyız, şampiyonluk yolunda da kararlılıkla ilerleyeceğiz. İyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Sezon sonunda taraftarımızın karşısına da şampiyon bir şekilde çıkacağız" diye konuştu.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:36
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