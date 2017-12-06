Ndiaye: "Şampiyon olacağız"
Galatasaray'ın Senagal'li futbolcusu Badou Ndiaye, "Sezon sonunda taraftarımızın karşısına şampiyon bir şekilde çıkacağız" dedi.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:36
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Tudor'a tam destek
Toplam 19
Yorum
Peşin hükümlü olmayın 3 haftalık performansta, Tudorun kadroyu nekadar verimli kullandığına bağlı. Haftasonu fark 5'e çıktığında fikriniz değişeblir. Hizada kalın
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Müjde! Sosa döndü
Toplam 3
Yorum
DÖNME!.. AYNEN GERİ GİT EVİNE !... Ne olur dönme Sosa. Senden bize ne köy olur ne kasaba.Senin anlayacağın dilde yazıyoruz. "GO HOME SOSA".Yönetime de;"NE OLUR GÖNDERİN ŞUNU".
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Muslera'dan öz eleştiri!
Toplam 1
Yorum
muslera Hava topu yan top masallarıyla Musleraya kulp takmak isteyen önce diğer kalecilere baksın. Musleranın kötü günü diğerlerinden açık ara iyidi
Ndiaye: "Şampiyon olacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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