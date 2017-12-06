 Gündem transfer – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Gündem transfer

    Gündem transfer

    Barcelona’dan Arda Turan, Juventus’tan Asamoah, Alanya’dan Emre Akbaba ve Göztepe’den Adis Jahovic sarı-kırmızılı ekibin listesindeki isimler

    Son 6 maçta 11 puandan olan ve liderliği Başakşehir'e devreden Galatasaray'da kötü gidişata çare aranırken teknik direktör İgor Tudor'un isteğiyle transfer için çalışmalara başlandı. Beşiktaş maçının ardından yönetime bir rapor sunan genç çalıştırıcı, yedek kulübesinin yetersiz kaldığını belirterek "As kadroyu zorlayacak isimlere ihtiyaç var. Formasının garanti olduğunu düşünen bazı oyuncular bekleneni veremiyor" ifadesini kullandı. Başta sol bek olmak üzere, bir orta saha, bir sol açık ve bir de Bafetimbi Gomis'e yedek iyi bir golcü isteyen Tudor'un imkan olursa Maicon'un yanına güçlü stoper alınmasını talep ettiği de belirtiliyor.

    JUVE'NİN KAPISINDA
    Bununla birlikte scout ekibi çalışmalara başlarken Barcelona'dan Arda Turan, Alanyaspor'dan Emre Akbaba ve sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona erecek olan Adis Jahovic sarı-kırmızılı takımın transfer gündeminde ilk sırasında olan oyuncular... Transferde olmazsa olmaz olarak gözüken sol bek için ise Asamoah için Juve ile görüşmeler de hızlandırılacak.

    Savaş ÇORLU
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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