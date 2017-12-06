Gündem transfer

6 maçta 11 puandan olan ve liderliğidevreden Galatasaray'da kötü gidişata çare aranırken teknik direktöristeğiyle transfer için çalışmalara başlandı.maçının ardından yönetime bir rapor sunan genç çalıştırıcı, yedek kulübesinin yetersiz kaldığını belirterek "As kadroyu zorlayacak isimlere ihtiyaç var. Formasının garanti olduğunu düşünen bazı oyuncular bekleneni veremiyor" ifadesini kullandı.sol bek olmak üzere, bir orta saha, bir sol açık ve bir deyedek iyi bir golcü isteyenimkan olursayanına güçlü stoper alınmasını talep ettiği de belirtiliyor.birlikte scout ekibi çalışmalara başlarken Barcelona'dan, Alanyaspor'danve sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona erecek olansarı-kırmızılı takımın transfer gündeminde ilk sırasında olan oyuncular... Transferde olmazsa olmaz olarak gözüken sol bek için iseiçin Juve ile görüşmeler de hızlandırılacak.