Tudor'a 3 maç daha
Galatasaray’ın halen Beşiktaş ve F.Bahçe’den önde olması bu kararda etkili olurken ilk yarının son 3 maçında alınacak sonuçlara göre devre arasında planlar yeniden şekillenecek
ACELE EDİLMEYECEK
Yönetim kurulunun en büyük dayanak noktası ise, yeni kurulan bir ekibin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen liderliği Başakşehir'e kaybetse de Beşiktaş ve Fenerbahçe'den 3 puan önde yer alması. Galatasaray yönetimi bu tabloda acele karar vermeden devre arasına kadar bekleme, Akhisar, Malatya ve Göztepe maçlarının ardından durum değerlendirmesi yapma karar verdi.
YÖNETİCİLER ARKASINDA
Sarı-kırmızılılarda Başkan Özbek'in yanı sıra yöneticilerin birçoğunun da teknik direktör Tudor ile yola devam edilmesi konusunda aynı düşüncelere sahip olduğu belirtildi. Bu nedenle Galatasaray devre arasına kadar teknik heyette radikal bir hamle yapmayacak. Son 3 maçı kazanarak, devreyi lider bitirmeyi hedefleyen Galatasaray'da aksi bir durum yaşanması halinde ise planlar değişecek.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
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Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
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Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
Tudor'a 3 maç daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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