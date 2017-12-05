 Tudor'a 3 maç daha – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    'a 3 maç daha

    Tudor'a 3 maç daha

    Galatasaray’ın halen Beşiktaş ve F.Bahçe’den önde olması bu kararda etkili olurken ilk yarının son 3 maçında alınacak sonuçlara göre devre arasında planlar yeniden şekillenecek

    Galatasaray, Beşiktaş yenilgisiyle bir kez daha sarsılırken yönetim, taraftar ve camianın hedef noktası haline gelen teknik direktör İgor 'u koruma altında tutma kararı aldı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, lige iyi başlangıç yapan Hırvat hocanın, ilk dönem alınan sonuçlarla beklentileri yükselttiğini bu nedenle düşüş de çok fazla eleştirildiği görüşünde birleşti.

    ACELE EDİLMEYECEK
    Yönetim kurulunun en büyük dayanak noktası ise, yeni kurulan bir ekibin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen liderliği Başakşehir'e kaybetse de Beşiktaş ve Fenerbahçe'den 3 puan önde yer alması. Galatasaray yönetimi bu tabloda acele karar vermeden devre arasına kadar bekleme, Akhisar, Malatya ve Göztepe maçlarının ardından durum değerlendirmesi yapma karar verdi.

    YÖNETİCİLER ARKASINDA
    Sarı-kırmızılılarda Başkan Özbek'in yanı sıra yöneticilerin birçoğunun da teknik direktör Tudor ile yola devam edilmesi konusunda aynı düşüncelere sahip olduğu belirtildi. Bu nedenle Galatasaray devre arasına kadar teknik heyette radikal bir hamle yapmayacak. Son 3 maçı kazanarak, devreyi lider bitirmeyi hedefleyen Galatasaray'da aksi bir durum yaşanması halinde ise planlar değişecek.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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