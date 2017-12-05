Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in evine sürpriz bir ziyaret yaptı, İmparator'a "yuvana dön" çağrısı yaptı
Terim'in evine giden taraftarlar İmparator'u göreve çağırdı.
Destek tezahüratlarına kayıtsız kalamayan Terim evinden çıkarak taraftarlarla bir süre konuştu.
Terim, "Çocuklar takımınıza sahip çıkın" dedi.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:06
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
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Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
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Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
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