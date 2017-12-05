 Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti! – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!

    Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!

    Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in evine sürpriz bir ziyaret yaptı, İmparator'a "yuvana dön" çağrısı yaptı

    Terim'in evine giden taraftarlar İmparator'u göreve çağırdı.

    Destek tezahüratlarına kayıtsız kalamayan Terim evinden çıkarak taraftarlarla bir süre konuştu.

    Terim, "Çocuklar takımınıza sahip çıkın" dedi.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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