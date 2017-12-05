 Muslera görüşme odasına – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Muslera görüşme odasına

    Muslera görüşme odasına

    Cenk Ergün, Beşiktaş maçında yediği hatalı golle tepki çeken Uurguaylı kaleciyle görüşecek ve performans düşüklüğünün nedenlerini soracak

    Galatasaray'a geldiği günden bu yana en formsuz dönemini geçiren Fernando Muslera'nın neden düşüş yaşadığı merak konusu... Futbol direktörü Cenk Ergün'ün Beşiktaş derbisindeki hatası nedeniyle tepki çeken Uruguaylı kaleciyle özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Ergün'ün Muslera ile yaşadığı düşüşün nedenlerini masaya yatıracağı ifade ediliyor.

    SORUN ALTERNATİFSİZLİK Mİ?
    Özellikle Claudio Taffarel'in gidişinin ardından düşüşe geçen tecrübeli eldivenin 'alternatifsizlik' nedeniyle de geriye gittiği belirtiliyor. Muslera'nın görüşmede söyleyecekleri de büyük bir merakla bekleniyor.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 07:57
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