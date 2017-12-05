Muslera görüşme odasına
Cenk Ergün, Beşiktaş maçında yediği hatalı golle tepki çeken Uurguaylı kaleciyle görüşecek ve performans düşüklüğünün nedenlerini soracak
SORUN ALTERNATİFSİZLİK Mİ?
Özellikle Claudio Taffarel'in gidişinin ardından düşüşe geçen tecrübeli eldivenin 'alternatifsizlik' nedeniyle de geriye gittiği belirtiliyor. Muslera'nın görüşmede söyleyecekleri de büyük bir merakla bekleniyor.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 07:57
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
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Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
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Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
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