Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'in evine sürpriz bir ziyaret yaptı, İmparator'a "yuvana dön" çağrısı yaptı
Terim'in evine giden taraftarlar İmparator'u göreve çağırdı.
Destek tezahüratlarına kayıtsız kalamayan Terim evinden çıkarak taraftarlarla bir süre konuştu.
Terim, "Çocuklar takımınıza sahip çıkın" dedi.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:07
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gssss dalgami geciyon adammi seciyon baskan? stresten bitttik millet dalga geciyor/ zayif takimlari yen guclulere yenil/galatasaray budegil baskan
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