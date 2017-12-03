Muslera’dan ‘büyük’ hata
Muslera , derbide kalitesine yakışmayan bir gol yedi. Uruguaylı eldiven, ilk golden önce topu ceza sahası içinde elinden kaçırınca, Cenk meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Bu gol sarıkırmızılı takımı moralmen çökertirken oyun planlarını da bozdu.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Muslera’dan ‘büyük’ hata haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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