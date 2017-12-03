 Muslera’dan ‘büyük’ hata – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Muslera’dan ‘büyük’ hata

    Muslera’dan ‘büyük’ hata
    Muslera , derbide kalitesine yakışmayan bir gol yedi. Uruguaylı eldiven, ilk golden önce topu ceza sahası içinde elinden kaçırınca, Cenk meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Bu gol sarıkırmızılı takımı moralmen çökertirken oyun planlarını da bozdu.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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