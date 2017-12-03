BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Fransa kanalında yorumcu olan Pascal Nouyma, yaptığı çirkin hareketle gündeme geldi.
Beşiktaş'ın eski oyuncularından olan Nouma Fransız spikerden Galatasaray taraftarlarına el hareketi yapmasını istedi. Spikerin hareketin ne manaya geldiği sorusuna ise Nouma, "Sizi ......." demek olduğunu anlattı.
Bu görüntüler sosyal medyada kısa zamanda yayıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu olaya büyük tepki gösterdiler.
ÖZÜR GELDİ
BeIN SPORTS Fransa Genel Yayın Yönetmeni Florent Houzot, Pascal Nouma'nın maç önü programında kullandığı sözler ve yaptığı çirkin hareketten ötürü Galatasaray Spor Kulübü'nden ve taraftarlarından özür diledi. Touzot, resmi olarak üzüntüsünü bildiren açıklamayı da Galatasaray Kulübü ile e-posta yoluyla paylaştı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:17
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