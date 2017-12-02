Tudor’un büyük takımlara karşı kabusu sürüyor
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş’a mağlup olmasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadıkları 8. maçtan da galibiyet alamadı.
Tudor, Galatasaray'ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşı oynadığı maçların sonuçları şöyle:
2016-2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0
Medipol Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2017-2018
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1
Medipol Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:56
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''Fark 9 olacak''
Toplam 3
Yorum
pax dakika 83 2---0 4 olabilir
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Çarpışma mı resmen kafa attı Gomis. Buna kırmızı vermeyen hakem düdüğü assın. Gomise bakın bakayım topa bakıyormu hiç. Mahkemelik bile olur.
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Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
Toplam 5
Yorum
Aslan 1:DEVRE FIRAT ELIYLE GOL ATMADIGI KALDI TÜM AVATAJLARI VE FAULLERI BJK LEHINE VERDI FEGHOULIYE GÖSTERDIGI SARI KARTI 2 KEZ BJK'YE VERMEDI !
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