 Tudor’un büyük takımlara karşı kabusu sürüyor – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Tudor’un büyük takımlara karşı kabusu sürüyor

    Tudor’un büyük takımlara karşı kabusu sürüyor

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş’a mağlup olmasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadıkları 8. maçtan da galibiyet alamadı.

    Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Igor Tudor açısından da büyük önem taşıyan derbiden alınan mağlubiyetle, Hırvat çalıştırıcının büyük takımlara karşı galip gelememe serisine devam etti. Bu müsabaka öncesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile ligde toplam 7 kez mücadele eden Tudor, 6 kez mağlup olurken, 1 beraberlik almıştı. Bu yenilgi ile Igor Tudor, bu takımlara karşı 7. mağlubiyetini aldı.
    Tudor, Galatasaray'ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşı oynadığı maçların sonuçları şöyle:

    2016-2017
    Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
    Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0
    Medipol Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0
    Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

    2017-2018
    Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
    Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1
    Medipol Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:56
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