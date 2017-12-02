 Neden Denayer'i tercih etti? Igor Tudor açıkladı! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Neden Denayer'i tercih etti? açıkladı!

    Neden Denayer'i tercih etti? Igor Tudor açıkladı!

    Teknik Direktörü , Beşiktaş maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    Kaliteli bir rakibe karşı oynayacaklarını söyleyen Hırvat teknik adam, "Umarım güzel bir maç çıkarırız. Hem ofansif hem defansif olarak iyi oynamamız gerekiyor. Umarız gelenlere iyi bir futbol sergileriz" dedi.

    Linnes yerine Denayer'ın tercih edilmesiyle ilgili olarak ise, "Şu anda en iyi 11'imiz bu olduğu için onlar oynuyor" demekle yetindi.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:56
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