Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın golcüsü Bafetimbi Gomis, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen Gomis, "Tabii bugün biraz yazık oldu. Birinci golde kişisel bir hata var. Bu gol onlara güven verdi. Daha sonra fark açıldı. Beşiktaş 3-4 senelik bir takım, gerekli olgunluğa ulaşmış bir takım. Biz bundan sonra daha çok çalışacağız. Bu sezon iyi şeyler yaptık, daha iyi şeyler yapmak için çalışacağız" dedi.
Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarından galibiyet çıkaramadıklarının hatırlatılması üzerine Gomis, "Bu, futbol ve maalesef bazen kaybediyorsunuz. Biz ilerleyeceğiz, bu maçtan önce 13-14 maçlık bir bölüm var, birincilik var. Yeni bir takımız. Takım oturduktan sonra biz bu tip maçları kazanmaya başlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:57
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''Fark 9 olacak''
Toplam 3
Yorum
pax dakika 83 2---0 4 olabilir
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Çarpışma mı resmen kafa attı Gomis. Buna kırmızı vermeyen hakem düdüğü assın. Gomise bakın bakayım topa bakıyormu hiç. Mahkemelik bile olur.
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Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
Toplam 5
Yorum
Aslan 1:DEVRE FIRAT ELIYLE GOL ATMADIGI KALDI TÜM AVATAJLARI VE FAULLERI BJK LEHINE VERDI FEGHOULIYE GÖSTERDIGI SARI KARTI 2 KEZ BJK'YE VERMEDI !
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