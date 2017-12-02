Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, Beşiktaş'a 3 - 0 yenildikleri derbi maçın ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarımızdan özür diliyorum" dedi.



Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Feghouli, "İlk yarı iyi bir oyun sergiledik ama gol fırsatlarını değerlendiremedik. Rakibimiz de ilk golden sonra diğer golleri buldu. Taraftarımızdan özür diliyorum. Bundan sonra çok çalışacağız ve daha iyi sonuçlar almak için uğraşacağız" diye konuştu.