Feghouli: "Taraftarımızdan özür diliyorum"
Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, Beşiktaş'a 3 - 0 yenildikleri derbi maçın ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarımızdan özür diliyorum" dedi.
Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Feghouli, "İlk yarı iyi bir oyun sergiledik ama gol fırsatlarını değerlendiremedik. Rakibimiz de ilk golden sonra diğer golleri buldu. Taraftarımızdan özür diliyorum. Bundan sonra çok çalışacağız ve daha iyi sonuçlar almak için uğraşacağız" diye konuştu.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:46
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''Fark 9 olacak''
Toplam 3
Yorum
pax dakika 83 2---0 4 olabilir
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Çarpışma mı resmen kafa attı Gomis. Buna kırmızı vermeyen hakem düdüğü assın. Gomise bakın bakayım topa bakıyormu hiç. Mahkemelik bile olur.
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Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
Toplam 5
Yorum
Aslan 1:DEVRE FIRAT ELIYLE GOL ATMADIGI KALDI TÜM AVATAJLARI VE FAULLERI BJK LEHINE VERDI FEGHOULIYE GÖSTERDIGI SARI KARTI 2 KEZ BJK'YE VERMEDI !
Feghouli: "Taraftarımızdan özür diliyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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