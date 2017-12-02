Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Tudor tartışılıyor. Eski futbolcu Ergün Penpe, Beyaz Futbol programında Fatih Terim ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.
Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Tudor tartışılıyor. Büyük maçlarda alınan başarısız sonuçlar sonrası sarı kırmızılı taraftarlar Hırvat hocaya büyük tepki gösterdi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ergün Penpe, Fatih Terim ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Penpe, canlı yayında "Şu an Fatih Terim ile telefon görüşmesi yapılıyor" ifadelerini kullandı.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:27
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''Fark 9 olacak''
Toplam 3
Yorum
pax dakika 83 2---0 4 olabilir
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Çarpışma mı resmen kafa attı Gomis. Buna kırmızı vermeyen hakem düdüğü assın. Gomise bakın bakayım topa bakıyormu hiç. Mahkemelik bile olur.
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Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
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Aslan 1:DEVRE FIRAT ELIYLE GOL ATMADIGI KALDI TÜM AVATAJLARI VE FAULLERI BJK LEHINE VERDI FEGHOULIYE GÖSTERDIGI SARI KARTI 2 KEZ BJK'YE VERMEDI !
Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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