Görüşmedik!

Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı- kırmızılı kulüp ile yeni bir görüşmesinin olmadığını söyledi. 8. Boğaziçi Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, basında adının Galatasaray Teknik Direktörlüğü için yazıldığının hatırlatılması üzerine, "Ben de Galatasaray ile ilgili yapılan ve yaptırılan haberleri gazetelerden takip ediyorum. Son 3-4 haftadır babamın hastalığı dolayısıyla Adana'ya gidip geliyorum. Son iki haftadır okuduğum veya takip ettiğimde yazılanların bana ve Galatasaray markasına zarar verme noktasına doğru gittiğini görüyorum" dedi.



DİKKATLİ OLMAK LAZIM

Terim, "Eğer bir görüşme, davet, temas olur ise ben zaten sizlerle paylaşırım. Böyle bir şey yok, olmadı. Olursa paylaşırım" diyerek Galatasaray Kulübü'ne kapıyı açık bıraktı. Sarı-kırmızılı kulüpten teklif gelmesi durumunda ne hissedeceği sorulan Fatih Terim, "Olacak veya tahmini şeyler üzerinden konuşmanın kimseye bir yararı yok. Orada bir başkan, yönetim, çalışan hoca ve oyuncular var. Biraz dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.



FUTBOL FEDERASYONU'NA DAVA AÇTI

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Fatih Terim, sözleşmesindeki maddelerin yerine getirilmediği gerekçesiyle federasyonu mahkemeye verdiğini söyledi. Terim, TFF ile aralarında bir anlaşma olduğuna değinerek, "Ortada imzalanan bir anlaşma var ve sözleşme gereği yerine gelmezse her Türk vatandaşının sahip olduğu hakka sahip olarak yargıya başvurabilirim. Dolayısıyla ben de yargıya gittim. Sonuçlarını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



TÜRK OYUNCULAR KORUNUYOR

Kendi döneminde uygulanmaya başlanan ancak son dönemde tartışılan yabancı futbolcu kuralıyla ilgili ise Terim, "Yabancı kuralını iyi bilmek lazım. Bunun ismi 'yabancı kuralı' veya '14 yabancı' değil. İsmi esasında 'Türk oyuncuları koruma'. 28 Türk futbolcuyla oynayabilirsiniz ama 28 yabancı ile oynayamazsınız. Futbolu ilgilendiren tüm unsurlar, en doğru kararı verirler" dedi.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Uluslararası İş Birliği Platformu tarafından organize edilen 8. Boğaziçi Zirvesi'ne katılan Fatih Terim, "Futbolda neden zirve değiliz" başlıklı panelde değerlendirmelerde bulundu.