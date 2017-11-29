Galatasaray derbi galibiyetine hasret
Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor.
Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 9 lig maçını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı.
- Ligde son galibiyet Beşiktaş'a karşı
Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.
Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 4 maçın üçünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçta ise iki mağlubiyet ve üç beraberlik yaşadı.
Rakipleriyle oynadığı bu 9 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.
Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.
- Son 9 lig derbisi
Galatasaray'ın ligde oynadığı son 9 derbinin skorları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Sonuç (GS-Rakip)
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|1-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|2-2
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-2
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-1
|2017-2018
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
- Deplasman karnesi
Galatasaray, rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 5 lig derbisinde galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 16. haftasında, 4 Ocak 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynanan maçta 2-0'lık skorla elde etti.
Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbide iki mağlubiyet ve bir beraberlik yaşarken, Beşiktaş ile yaptığı 2 maçta ise sahadan birer mağlubiyet ve beraberlikle ayrıldı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:24
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F.Bahçe ezeli rakiplerini solladı
Toplam 5
Yorum
bjk advers Aktifbankta gerçekleri sollamış gibi görünüyor ! Bu bankadaki Fenerliler aktif hale geçmiş olsa gerek !
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Beşiktaş'tan Tevez bombası
Toplam 6
Yorum
Son Durak Çİn ve Arap ülkeleri bu futbolcuların kafasında son durak !Bence buralardan futbolcu almak mantıklı değil . Fakat isim olarak yakışır.
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Ozi'ye çağrı
Toplam 2
Yorum
Cafer oguzhan toparlamaya basladi yedeklik yaradi biraz daha dinamik oynamali son iki sampiyonlukta katkisi büyüyktü yine öyle olur kaptanin
Galatasaray derbi galibiyetine hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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