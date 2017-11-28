G.Saraylı futbolcu maç boyunca yuhalandı!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası maçında Sivas Belediyespor'u ağırladı.
Galatasaray'ın Sivas Belediyespor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de oyuna başlayan Tarık Çamdal, karşılaşma boyunca gösterdiği performans ve pas hatalarıyla maç boyunca yuhalandı.
Lig maçlarında forma şansı bulamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Tarık Çamdal, maç boyunca gösterdiği kötü performans ve yaptığı pas hatalarıyla taraftarın tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ilk yarının sonlarında yuhaladığı Çamdal'ı, ikinci yarının ise neredeyse tamamında protesto etti. Tribündeki bazı gruplar, ıslıklı protestoya karşılık Tarık Çamdal lehine tezahüratlar yapsa da, diğer taraftarlar Tarık Çamdal'ı protesto etmeyi sürdürdü.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:15
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Soldado'da tedirgin bekleyiş
Toplam 3
Yorum
Ş.Atalay Sene başı golcüleriniz sakat (RVP müzmin sakat). Gidip 5 milyon avro vererek yaşlı ve müzmin bir sakat forvet daha(Soldado) alınıyor.
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Cenk'e Bundesliga devi talip oldu!
Toplam 6
Yorum
zöpleri dümlet şeol hocayı tebrık edıyorum yanlışlıklada olsa dogru kadroyu cıkardığı için pepe tosiç fabri eklersek orkun keske talıscanın yerınde oynasa
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 11
Yorum
Hayal Yalan haber bunlar yönetim Tudor un arkasında. Terim kendi işine baksın. İşi çevresindekilerle sorun yaşamak.
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