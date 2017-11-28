G.Saraylı futbolcu maç boyunca yuhalandı!

Galatasaray'ın Sivas Belediyespor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de oyuna başlayan Tarık Çamdal, karşılaşma boyunca gösterdiği performans ve pas hatalarıyla maç boyunca yuhalandı.



Lig maçlarında forma şansı bulamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Tarık Çamdal, maç boyunca gösterdiği kötü performans ve yaptığı pas hatalarıyla taraftarın tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ilk yarının sonlarında yuhaladığı Çamdal'ı, ikinci yarının ise neredeyse tamamında protesto etti. Tribündeki bazı gruplar, ıslıklı protestoya karşılık Tarık Çamdal lehine tezahüratlar yapsa da, diğer taraftarlar Tarık Çamdal'ı protesto etmeyi sürdürdü.