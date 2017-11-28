 Galatasaraylı oyuncuya büyük şok! Taraftar... – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Galatasaraylı oyuncuya büyük şok! Taraftar...

    Galatasaraylı oyuncuya büyük şok! Taraftar...

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası maçında Sivas Belediyespor'u ağırladı.

    Maç öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıkarken taraftarlar büyük coşkula karşılandı.

    Bu sırada tezahüratlarını sürdüren sarı kırmızılı taraftarlar, öncelikle 3 maçlık cezası sona eren Feghouli başta olmak üzere Galatsaraylı oyuncuları tribüne çağırdı.

    Tek tek futbolcuların isimlerini söyleyen taraftarlar, Tarık Çamdal'ı tribüne çağırmadı.

    Büyük umutlarla transfer edilen ve beklentileri karşılayamayan oyuncunun yanı sıra Galatasaray taraftarı Koray Günter ve Donk'u da tribülere davet etmedi.

    Galatsaray'da kale arkası tribünü de her top geldiğinde Tarık'ın ıslıklanması üzerine "Futbolcu yuhlayan defolup gitsin" diye tepki gösteriyor.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:18
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