Galatasaraylı oyuncuya büyük şok! Taraftar...

Maç öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıkarken taraftarlar büyük coşkula karşılandı.

Bu sırada tezahüratlarını sürdüren sarı kırmızılı taraftarlar, öncelikle 3 maçlık cezası sona eren Feghouli başta olmak üzere Galatsaraylı oyuncuları tribüne çağırdı.



Tek tek futbolcuların isimlerini söyleyen taraftarlar, Tarık Çamdal'ı tribüne çağırmadı.



Büyük umutlarla transfer edilen ve beklentileri karşılayamayan oyuncunun yanı sıra Galatasaray taraftarı Koray Günter ve Donk'u da tribülere davet etmedi.



Galatsaray'da kale arkası tribünü de her top geldiğinde Tarık'ın ıslıklanması üzerine "Futbolcu yuhlayan defolup gitsin" diye tepki gösteriyor.