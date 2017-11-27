Yeni sayfa açacak

Eleştirilen Tudor'a destek veren sarı-kırmızılı oyuncular, derbi dahil ligin ilk yarısında kalan dört karşılaşmadan galip ayrılma sözü verdi

Farklı Başakşehir mağlubiyeti sonrası büyük üzüntü yaşayan Galatasaray'da Aytemiz Alanya galibiyetiyle yeniden yüzler gülmeye başladı. 5-1'lik yenilgi sonrası eleştiri oklarına hedef olan teknik direktör İgor Tudor, Alanya galibiyetiyle güven tazelerken, Beşiktaş derbisi için iddialı konuştu. Galatasaray'ın başında 7 büyük maça çıkan ve henüz galibiyeti bulunmayan Hırvat hoca, "Vodafone Park'a kazanmak için gideceğiz" dedi. Tudor, "Sizin (Basın) gözünüzde hayati bir maç ama daha 20 maç daha olacak" diyerek diğer maçlardan farklı bir yanı olmadığına dikkat çekmeyi ihmal etmedi.



LİDER KAPATACAĞIZ

Öte yandan futbolcular da galibiyet sözü verdi. Alanya karşılaşması sonrasında soyunma odasında oldukça mutlu görünen sarı-kırmızılılar galibiyet yemini etti. Beşiktaş maçı ile birlikte büyük maç fobisine son vereceklerini ifade eden oyuncular, Tudor'a derbi dahil (Beşiktaş, Akhisar, Malatyaspor ve Göztepe) ilk yarıda kalan 4 karşılaşmadan 12 puanla ayrılarak devreyi lider kapatma sözü verdi. Hırvat hoca da bu durumdan oldukça memnun kaldı.



Tudor yönetimindeki Galatasaray, bu sezon Trabzon ve Başakşehir'e yenilirken Fenerbahçe ile berabere kaldı ve henüz büyük maç kazanamadı. 3 maçta 8 puan kaybeden Cimbom, Beşiktaş karşısında kötü gidişata son vermek istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda Alanya'yı Yasin ve Gomis'in golleriyle mağlup eden Galatasaray, ligde kendi evinde oynadığı son 9 maçta yenilmedi (8G, 1B) ve bu maçların 5'inde kalesini gole kapattı.



? Savaş ÇORLU



Mini yorum / Mustafa Denizli: "Tatmin etmedi"

Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında oynadığı futbol beni tatmin etmedi. Beklediğimin gerisinde buldum. Daha iyi bir performans bekliyordum. İkinci yarıda müthiş bir baskı yedi. Galatasaray'da sıkıntılı bir durum var. Tribünle arası iyi olmayan oyuncular var. Bu bütün takımı olumsuz etkiliyor. Özellikle de sahasında skoru erken bulamadığı dakikalarda... Rodrigues ve Yasin'in oynaması sebebiyle iki kanat da işledi. Ancak sezonun ilk yarısı bitiyor, Belhanda sadece köşe vuruşlarında, duran toplarda ortaya çıkıyor. Onun dışında katkısı yok. Belhanda hakikaten hayal kırıklığı...