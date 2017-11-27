Korkudan 'sakatım' diyemedi

Alanyaspor maçında tribünlerin ayağına her top geldiğinde protesto ettiği Iasmin Latovlevici, 71. dakikada sakatlanarak yerini Linnes'e bırakmıştı. Sağ dizinde esneme meydana gelen ve 15 gün sahalardan uzak kalması beklenen Latovlevici, derbiyi kaçırırken, sakatlığının perde arkasında ise 'taraftar korkusu' yattığı ortaya çıktı. İlk yarı taraftarın ıslıkladığı Rumen oyuncu, aldığı darbe sonrası sakatlığını hocası Tudor ve teknik heyetten gizledi. Devre arasında susan Latovlevici, "Taraftardan korktu, ikinci yarıya çıkmadı" yorumları yapılmasın diye sakatlığını açıklamadı. 70 dakikaya kadar sakat sakat oynayan oyuncu, daha fazla dayanamadı ve "Değiştirin" dedi.