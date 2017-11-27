 Korkudan 'sakatım' diyemedi – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Korkudan 'sakatım' diyemedi

    Korkudan 'sakatım' diyemedi

    İlk yarıda sağ dizi esneyen ve “Taraftardan korktu, ikinci yarıya çıkmadı” yorumlarından çekindiği için hocasından sakatlığını gizleyen Rumen sol bek, ağrıları dayanılmaz hale gelince 71’de kenara geldi

    Alanyaspor maçında tribünlerin ayağına her top geldiğinde protesto ettiği Iasmin Latovlevici, 71. dakikada sakatlanarak yerini Linnes'e bırakmıştı. Sağ dizinde esneme meydana gelen ve 15 gün sahalardan uzak kalması beklenen Latovlevici, derbiyi kaçırırken, sakatlığının perde arkasında ise 'taraftar korkusu' yattığı ortaya çıktı. İlk yarı taraftarın ıslıkladığı Rumen oyuncu, aldığı darbe sonrası sakatlığını hocası Tudor ve teknik heyetten gizledi. Devre arasında susan Latovlevici, "Taraftardan korktu, ikinci yarıya çıkmadı" yorumları yapılmasın diye sakatlığını açıklamadı. 70 dakikaya kadar sakat sakat oynayan oyuncu, daha fazla dayanamadı ve "Değiştirin" dedi.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:01
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