Korkudan 'sakatım' diyemedi
İlk yarıda sağ dizi esneyen ve “Taraftardan korktu, ikinci yarıya çıkmadı” yorumlarından çekindiği için hocasından sakatlığını gizleyen Rumen sol bek, ağrıları dayanılmaz hale gelince 71’de kenara geldi
Alanyaspor maçında tribünlerin ayağına her top geldiğinde protesto ettiği Iasmin Latovlevici, 71. dakikada sakatlanarak yerini Linnes'e bırakmıştı. Sağ dizinde esneme meydana gelen ve 15 gün sahalardan uzak kalması beklenen Latovlevici, derbiyi kaçırırken, sakatlığının perde arkasında ise 'taraftar korkusu' yattığı ortaya çıktı. İlk yarı taraftarın ıslıkladığı Rumen oyuncu, aldığı darbe sonrası sakatlığını hocası Tudor ve teknik heyetten gizledi. Devre arasında susan Latovlevici, "Taraftardan korktu, ikinci yarıya çıkmadı" yorumları yapılmasın diye sakatlığını açıklamadı. 70 dakikaya kadar sakat sakat oynayan oyuncu, daha fazla dayanamadı ve "Değiştirin" dedi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:01
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Süleymanoğlu'nun kayıp kızı aranıyor!
Toplam 1
Yorum
kemal oyle anlasiliyor ki adam sag iken bu cocuga ne maddi ne de manevi bir katkisi olmamis, amac ne bilmiyorum ama adam arkasinda miras birakmadi
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Alper Potuk iddialı konuştu
Toplam 5
Yorum
sami 13 haftadir seni goremedik simdi mi gorecegiz, agzin degil ayaklarin konussun,
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Babel'den gündem yaratan açıklamalar
Toplam 2
Yorum
bjk Galatasaray açık futbol oynadığı için yeneceğiz doğru söylüyor.
Korkudan 'sakatım' diyemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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